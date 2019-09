Le mouvement des «gilets jaunes» se durcit Né le 18 octobre 2018, le mouvement protestait contre la hausse des prix du carburant annoncé par le gouvernement qui, depuis, a reculé. Mais il représente une colère sociale plus large.

Paris était quadrillée par les forces de sécurité samedi, pour une journée qui s'annonce potentiellement à risque, entre marches pour le climat, nouvelle manifestation des «gilets jaunes» et défilé contre la réforme des retraites.

Le préfet de police a mobilisé un dispositif serré avec 7500 forces de l'ordre, des lanceurs d'eau, et le retour dans les rues de véhicules blindés de la gendarmerie. Des quartiers entiers du centre de la capitale ont été bouclés dès vendredi après-midi. Les autorités disent craindre un retour des violences, comme au plus fort du mouvement des «gilets jaunes», mobilisés depuis dix mois contre la politique sociale et fiscale du gouvernement.

Une source sécuritaire évoquait ainsi des risques de «convergence» entre «gilets jaunes» et militants «Black Blocs qui veulent tout casser».

Appel des «gilets jaunes»

Les appels de groupes «gilets jaunes» à monter sur la capitale se sont multipliés, certains faisant des ouvertures aux écologistes. Qui entendent de leur côté maintenir la pression sur le gouvernement, au lendemain d'une «grève mondiale pour le climat» historique.

Certains activistes se prennent à espérer une «convergence», comme Aurélie Trouvé du mouvement altermondialiste Attac, pour qui «les préoccupations de fin du monde et de fin du mois sont articulées».

Climat et justice sociale

Une «marche pour le climat et la justice sociale» partira à la mi-journée du centre de la capitale, à l'appel de nombreuses ONG. Les organisateurs espèrent une forte mobilisation, même si la manifestation de vendredi sur le climat n'a réuni qu'un peu moins de 10'000 personnes dans la capitale, selon un comptage du cabinet Occurrence pour des médias. Des dizaines d'actions sont prévues un peu partout à travers la France pour cette journée de mobilisation.

Samedi verra également une manifestation à l'appel du syndicat Force ouvrière contre la réforme des retraites et le début des Journées du patrimoine, qui attirent chaque année des dizaines de milliers de visiteurs.

Par mesure de précaution, plusieurs monuments resteront fermés, comme l'Arc de triomphe, sérieusement dégradé en décembre par des manifestants, et les musées des Petit et Grand Palais. Le palais présidentiel de l'Elysée ne sera accessible que sur réservation. «C'est bien que les gens s'expriment (...) il faut que cela puisse se faire dans le calme», a souhaité le président Emmanuel Macron vendredi.

«J'appelle chacun à ce que cela puisse se faire en bonne intelligence, en concorde et dans le calme pour que nos plus jeunes et nos moins jeunes puissent visiter les bâtiments, en profiter», a-t-il ajouté en référence aux Journées du patrimoine. (ats/nxp)