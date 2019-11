Le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne (AfD) désigne samedi de nouveaux dirigeants. Ce choix intervient au moment où son aile radicale, qui enchaîne les succès électoraux, cherche à asseoir son emprise sur la jeune formation.

L'issue du vote pourrait intervenir tard lors d'un congrès de deux jours à Brunswick. Il permettra de jauger le futur cap qu'entend prendre le parti de plus en plus tenté par une radicalisation identitaire.

En marge du congrès de 600 délégués, des manifestations d'un collectif d'associations de gauche et de syndicats sont prévues dans la ville. Près de 12'000 personnes sont attendues.

Vendredi soir, environ un millier de personnes, tout de noir vêtues, ont défilé dans le centre de la cité contre la tenue du congrès de l'AfD, a constaté l'AFP. Elles l'ont fait à l'appel d'un collectif anti-fasciste.

«Parti anarchique»

Le patriarche et figure de proue du mouvement, Alexander Gauland, 78 ans, qui est aussi co-dirigeant du groupe parlementaire, n'entend officiellement pas se représenter. Mais il n'a pas complètement exclu de le faire en fonction de la tournure des événements dans ce mouvement habitué des coups d'éclat et révolutions de palais, qu'il qualifie lui-même de «parti anarchique».

Selon la presse, lors d'une réunion de crise en début de semaine, les principales figures dirigeantes de l'AfD se sont mises d'accord sur le nom d'un successeur: Tino Chrupalla. Ce peintre en bâtiment de 44 ans et député d'une circonscription de Saxe où l'extrême droite réalise ses meilleurs scores.

Inconnu du grand public, cet ancien militant du mouvement de jeunesse de la CDU d'Angela Merkel, bénéficie des faveurs des «modérés» comme de la frange la plus radicale, «l'Aile» emmenée par le chef de file de l'AfD en Thuringe, le sulfureux Björn Höcke.

«L'Aile»

Le soutien de «l'Aile» («Der Flügel») s'avère indispensable au moment où ce courant étend son emprise sur le parti à la faveur de succès électoraux récents dans trois régions de l'ex-RDA. Dans le Brandebourg, en Saxe et en Thuringe, l'AfD a chaque fois raflé plus de 20% des voix pour se hisser à la deuxième place.

Le passé et les liens de certains candidats avec la mouvance néonazie n'ont pas effrayé les électeurs. L'Aile remet pourtant en cause la culture de la repentance pour les crimes nazis, socle de l'identité allemande d'Après-guerre.

Tino Chrupalla, que Steve Bannon, l'ancien stratège de Donald Trump avait rencontré en mai à Berlin, a pris soin de répéter que s'il n'appartient pas à «l'Aile», ce courant faisait «partie intégrante» de l'AfD. Originaire de Görlitz à la frontière polonaise, il présente l'avantage d'être originaire de l'ex-RDA à l'heure où les fédérations de l'Est revendiquent l'un des deux postes de dirigeant.

L'autre poste est convoité par le co-président sortant, le député européen Jörg Meuthen qui souhaite rempiler pour deux ans. Cet économiste de 58 ans, issu du prospère Bade-Wurtemberg, incarne un courant «modéré» représenté surtout dans l'ouest mais de plus en plus marginalisé au profit des radicaux.

Rejet virulent d'Angela Merkel

Une surprise de dernière minute n'est jamais exclue dans ce mouvement, travaillé par des rivalités incessantes depuis sa création il y a six ans. Outre son credo anti-réfugiés et anti-islam, il se caractérise par le rejet virulent d'Angela Merkel et un climatoscepticisme assumé.

Troisième force politique au Bundestag, derrière la CDU et le SPD, l'AfD stagne actuellement au niveau national à entre 13 et 15% des intentions de vote. Son essor intervient alors qu'Angela Merkel apparaît à bout de souffle après 14 ans de pouvoir. (ats/nxp)