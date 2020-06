«Les bars peuvent ouvrir, les magasins peuvent ouvrir, pourquoi nous discrimine-t-on?». C'est le coup de gueule de Daniel Cattaneo, pasteur dans la ville de San Lorenzo, en Argentine.

Depuis le 8 juin, les bars et restaurants de cette province relativement épargnée par le coronavirus sont autorisés à ouvrir presque toute la journée, moyennant quelques conditions. Les églises, quant à elles, ne peuvent recevoir que 10 personnes au maximum par cérémonie.

L'homme de foi a trouvé une solution astucieuse pour contourner une situation qu’il estime injuste, raconte le Guardian. Il a décidé de prendre une mesure radicale: transformer son église évangélique en bar.

Ainsi, les fidèles s’assoient sur des tables de bar réparties un peu partout dans l’église, des lumières colorées illuminent la salle et les pasteurs déguisés en serveurs s’activent plateau en main.

Así tuvo que abrir la Iglesia Redentor, la persecución religiosa por parte del estado nacional se hace cada vez más evidente.@omarperotti es hora de que te la juegues y te rebeles contra las presiones del gobierno naciónal.#QueAbranLosTemplos pic.twitter.com/UCBOSmMfkR — Federico Picchio (@Picchio_Fede) June 11, 2020

Le «bar du culte», c'est son nom, ressemble à s'y méprendre à un bar comme les autres, à un détail près: on n'y sert pas de pintes de bière, mais simplement des bibles prêtes à être lues.

Et le pasteur ne compte pas en rester là. Il prévoit d’organiser un «culte en voiture» le 14 juin, lors duquel les fidèles de son Église Comunidad Redentor pourront assister à la messe depuis leur véhicule.

L’Argentine s’en sort bien

L’Amérique Latine et l’Amérique du Sud sont frappées de plein fouet par le Covid-19, devenant ainsi le nouvel épicentre du virus. Avec plus de 28 500 contaminés pour 785 morts, le pays de 44 millions d’habitants s’en sort relativement bien comparé à ses voisins, le Chili et le Brésil. Ce dernier est devenu, avec plus de 41 000 décès recensés depuis le début de l'épidémie, le deuxième pays le plus endeuillé au monde.

L. P.