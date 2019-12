Confondre Pays-Bas et Hollande, c’est terminé. C’est en tout cas le souhait des autorités néerlandaises. Dès le 1er janvier, comme l’explique «Le Monde», les entreprises, universités, ministères et autres institutions ne pourront se référer à l’État qu’en utilisant le nom adéquat: Pays-Bas.

Pour rappel, le terme Hollande ne désigne en réalité que deux des douze provinces du pays: la Hollande-Septentrionale, où se trouve Amsterdam, et la Hollande-Méridionale, qui abrite Rotterdam et La Haye.

Un nouveau logo

Le gouvernement néerlandais ne s’est pas contenté de cette décision. Il va lancer ces prochains jours toute une campagne de communication, de «rebranding», qui a coûté 200 000 euros – près de 220 000 francs. Et il a déjà révélé il y a peu un nouveau logo sur lequel les initiales NL dessinent une tulipe stylisée et renvoient à Nederland, en néerlandais, comme à the Netherlands, en anglais.

Sur le fond, détaille Slate.fr, le pays espère une meilleure répartition du tourisme – 18 millions de personnes se sont rendues aux Pays-Bas en 2018. Car la Hollande, Amsterdam en tête, croule sous les touristes. Mais la plupart des autres provinces sont peu fréquentées.

Raccourci utilisé aussi aux Pays-Bas

Reste qu’il faudra probablement du temps avant qu’on ne confonde plus Hollande et Pays-Bas. Une recherche Google indique par exemple qu’en Suisse on utilise davantage Hollande que Pays-Bas. Et plus souvent hollandais que néerlandais.

Slate.fr glisse encore que les Néerlandais ont eux-mêmes recours au raccourci – Hollande pour Pays-Bas. Ainsi, aujourd’hui encore, chercher le site officiel du tourisme néerlandais mène tout droit à… Holland.com.

Le nouveau logo.

R.M.