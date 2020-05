Brian Hitchens, de Jupiter, en Floride, pensait que l’épidémie de coronavirus ne représentait pas un réel danger. Quelque chose proche d’un canular, d’une fausse crise. «Je pensais que c'était peut-être le gouvernement qui essayait quelque chose, et c'était un peu comme s'ils l'avaient lâché pour nous distraire», explique-t-il sur WPTV.

Sur Facebook il avait publié plusieurs messages minimisant le sérieux de la pandémie, se disant sceptique ou parlant d’«hystérie».

«Ce n'était pas un truc inventé»

Mais l’Américain a ensuite contracté la maladie. Il est aujourd’hui hospitalisé à Palm Beach et il a tenu à reconnaître publiquement qu’il avait eu tort. «Je ne veux voir personne traverser ce que j'ai traversé», a-t-il souligné.

«Ce n'était pas une tactique effrayante que quiconque utilisait. Ce n'était pas un truc inventé. C'est un vrai virus que vous devez prendre au sérieux», a-t-il insisté.

Intubée et placée sous respirateur

Brian Hitchens a expliqué que son épouse a également été testée positive au coronavirus. Elle est traitée dans le même hôpital que lui. Lui semble se remettre, après avoir ressenti de fortes douleurs et une grande fatigue. Mais l’état de sa femme s’est empiré: elle a dû être intubée et placée sous respirateur, relate le «New York Post».

«Après 3 semaines, j'en suis venu à accepter que ma femme puisse décéder et je suis en paix car je sais sans l'ombre d'un doute qu'elle rentrera chez elle pour être avec le Seigneur», a-t-il écrit sur Facebook. «Mais je crois aussi aux miracles et à la chance qu'elle puisse guérir.»

