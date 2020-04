Des automobilistes n'en ont pas cru leurs yeux jeudi au Canada. Alors qu'ils empruntaient une autoroute à une vingtaine de kilomètres de la ville de Québec, ils ont vu un petit avion de type Piper Cherokee se poser en douceur au milieu des voitures sur le bitume!

Interrogé peu après par Radio-Canada, le pilote a expliqué ce qu'il s'était passé. «J'ai décidé de décoller pour aller faire une petite promenade de loisir pour me sortir un peu du confinement, a-t-il déclaré. Mais une fois en l'air, son moteur a commencé à avoir des problèmes. «Il faisait des bruits étranges… je perdais de la puissance… À mesure que j'avançais je me disais, que mes chances étaient de moins de 50% que je me rende à l'aéroport».

En accord avec la tour de contrôle locale, il a alors décidé de poser son avion au plus vite, soit directement sur l'autoroute située en dessous de lui. « À part le fait qu'il y a des voitures, une autoroute est une très belle piste d'atterrissage », s'est-il réjoui.