La scène, étrange voire embarrassante a été immortalisée mardi au Sanctuaire national Saint-Jean-Paul II de Washington. Donald Trump et son épouse Melania posent alors pour les photographes et cameramen. Le président américain se tourne vers son épouse et lui glisse quelques mots.

Sur la vidéo qui engendre désormais un joli buzz sur les réseaux sociaux on n’entend pas du tout ce que dit le locataire de la Maison-Blanche. Mais de nombreux médias avancent qu’il lui aurait demandé de se dérider. «Can you please smile?», lui aurait-il lancé. «Peux-tu sourire, s’il te plaît?»

Résultat, en tout cas, Melania Trump esquisse un très bref sourire forcé. Un rictus jugé peu convaincante qui amuse beaucoup sur Twitter.

Trump asks Melania to smile during today's photo op. pic.twitter.com/B59YeDHKRM — The Recount (@therecount) June 2, 2020

Certains se demandent si l’épouse du président voulait montrer sa désapprobation envers la politique de son mari sur les manifestations liées au décès de l’Afro-Américain George Floyd, mort sous le genou d’un policier blanc.

D’autres, comme «L’Obs» rappellent que «ce n’est pas la première fois que la première dame semble tendue» aux côtés du président. En avril 2017 à Washington elle avait apparemment refusé que son époux lui tienne la main. Comme à Tel Aviv un an auparavant.

Sur les réseaux sociaux des voix se disent choquées par cet «ordre» de sourire. Mais la majorité se contente de s’amuser ou d’ironiser sur cette scène insolite. Certains notant image à l’appui que le premier ministre canadien Justin Trudeau ou l’ancien président Barack Obama, eux, savent faire sourire Melania Trump...

If Trump wants Melania to smile he should show her a picture of Justin Trudeau: pic.twitter.com/lLG8AF4x7b — Candace G-G ???????????? (@cangia48) June 2, 2020

Obama doesn’t need to demand that Melania smile: pic.twitter.com/bXvwtWkvSa — BarrDeceivesForTrump (@darinp2) June 2, 2020

R.M.