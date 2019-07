Huit personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées lorsque deux séismes successifs ont frappé vendredi des îles du nord des Philippines, ont annoncé les autorités. Les séismes ont eu lieu à quelques heures d'intervalle dans la province de Batanes, un groupe de petites îles situé au large de Luzon, la plus grande île des Philippines.

Des habitants terrifiés ont fui leurs maisons en pleine nuit. Les médias philippins diffusent des images montrant des bâtiments effondrés et des routes coupées. Les deux séismes avaient des magnitudes respectives de 5,4 et 5,9, selon l'institut américain de géophysique USGS. Ils n'ont pas donné lieu à une alerte au tsunami.

De nombreux Philippins étaient endormis lorsque la première secousse tellurique s'est produite samedi vers 04h15 heure locale (21h15 vendredi en Suisse), suivie quelques heures après par la deuxième, plus puissante. Le maire de la municipalité d'Itbayat, dans la province de Batanes, a déclaré que huit personnes avaient été tuées et environ 60 blessées. Le maire, Raul de Sagon, n'était pas en mesure de préciser immédiatement la gravité de l'état des blessés.

LOOK: Aftermath of a magnitude 5.4 quake that rattled Itbayat, Batanes at 4:16AM on Saturday. Meanwhile, another 6.4 quake hit the area at 7:38AM. | Photos courtesy of Merlyn Gabilo pic.twitter.com/lDdc8gzZOb