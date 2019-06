Certains estiment que c’est simplement la voiture la plus célèbre du monde. Vrai ou pas, l’Aston Martin DB5 regorgeant de gadgets imaginée pour James Bond est mythique. Deux modèles avaient été créées pour «Goldfinger». Puis deux répliques identiques pour la promotion d’«Opération Tonnerre», le 007 sorti 1965. C’est l’une d’elles qui sera vendue aux enchères le 15 août prochain par Sotheby’s dans le cadre de la Monterey Car Week, en Californie.

Sorti du cerveau fertile de «Q», de la division recherche et développement du MI6, l’équipement conçu pour Sean Connery a de quoi emballer les fans. L’Aston Martin peut ériger un bouclier à l’épreuve des balles, possède un siège éjectable, des diffuseurs de fumée ou de nappes d’huile ou des mitrailleuses planquées dans les feux de position. (Découvrez tous les détails dans la galerie ci-dessus.)

Et sinon, combien pour s’offrir cette merveille? Entre 4 et 6 millions de francs, selon des estimations. Oui mais ça les vaut bien car, précise Sotheby’s dans sa présentation, on parle ici d’une «acquisition hautement souhaitable pour un collectionneur sérieux… ou un agent secret».

(Le Matin)