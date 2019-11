La police bolivienne a dispersé jeudi un imposant cortège funéraire qui a tourné à la manifestation antigouvernementale dans le centre de La Paz, en faisant usage de gaz lacrymogène, a constaté l'AFP.

Des milliers de personnes, qui portaient les cercueils de cinq personnes tuées mardi dans des heurts, étaient descendus de El Alto, ville-jumelle de la capitale administrative et considérée comme acquise à l'ex-président Evo Morales, parti en exil au Mexique.

#Bolivia | The coup government continues to leave more dead.#GolpeEnBolivia pic.twitter.com/vcEDCRME5U