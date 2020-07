La police a commencé mercredi à se déployer dans un quartier de la ville américaine de Seattle transformé en une «zone autonome» par des manifestants protestant contre les abus des forces de l'ordre.

Au moins 13 personnes ont été interpellées mais aucun excès de violence n'est à déplorer, a souligné Carmen Best, qui dirige la police de cette métropole du Nord-Ouest des Etats-Unis.

L'occupation depuis trois semaines de ce quartier par des protestataires très majoritairement pacifiques a vivement irrité le président Donald Trump, qui avait menacé de recourir à la force contre ceux qu'il a appelés «affreux anarchistes» et «terroristes de l'intérieur».

Mais c'est finalement la maire démocrate de Seattle, Jenny Durkan, qui a pris l'initiative de l'évacuation des manifestants, en assurant que la ville avait suffisamment offert aux contestataires le droit d'exprimer leur opinion.

Seattle police are clearing the Capitol Hill Occupied Protest (CHOP) zone. The city's mayor ordered the clearing after two deadly shootings in the area in less than two weeks. https://t.co/75swprthpm pic.twitter.com/BKluo3pKPR