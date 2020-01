Un pompier de 60 ans est mort en combattant un incendie dans le sud-est de l'Australie, a annoncé un responsable des pompiers locaux, ce qui porte à au moins 27 le nombre de personnes décédées depuis le déclenchement des incendies dans le pays.

Ce pompier a été «pris dans un incident alors qu'il travaillait sur un incendie dans les environs d'Omeo, entraînant sa mort», a déclaré Chris Hardman, le chef des pompiers des forêts de l'État du Victoria.

It is with great sadness that we confirm that a Forest Fire Management Victoria firefighter from Parks Victoria has been involved in an incident while working on a fire in the Omeo area resulting in a fatality. Family and fellow emergency personnel are being informed. pic.twitter.com/Fa9rYg1ffK