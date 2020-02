Un port industriel donnant sur la lagune de Venise a été évacué dimanche matin pour neutraliser une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale. Des artificiers ont fait exploser l'engin en mer. L'opération a nécessité l'évacuation dans la matinée de 3500 résidents de Marghera, le port industriel situé sur la terre ferme en face de la ville d'art italienne qui attire 36 millions de touristes chaque année.

La circulation des bateaux, trains et bus a été suspendue durant l'opération, et les avions avaient interdiction de décoller ou d'atterrir à l'aéroport international Marco-Polo de Venise.

Mayor of #Venice urges everyone to NOT travel to Venice Sun, Feb. 2. All traffic to and from Venice will stop to allow the evacuation of residents and recovery of a 500-pound WWII bomb in #Marghera (mainland Italy, close to Venice). Info courtesy of @USAGItaly. pic.twitter.com/Lb7SCUmvUK