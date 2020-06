Les autorités de Worthing, dans le Sussex, sur la côte sud de l'Angleterre, ont reçu un mail pour le moins inattendu. Il émanait de Frerk Richter, un habitant de la petite île de Borkum, au nord-ouest de l’Allemagne. Il leur annonçait qu’il avait retrouvé une de leurs poubelles sur la plage…

Cette poubelle avait disparu six mois plus tôt dans la mer, raconte «The Independent». Et elle est donc réapparue à 350 miles de son point de départ, est-il précisé. Soit quelque 720 kilomètres de voyage dans la Manche puis la mer du Nord.

Un happy end

L’homme qui l’a «repêchée» a découvert les armoirie de Worthing après l’avoir nettoyée. Il a donc averti la municipalité anglaise de l’étonnant périple de leur poubelle.

«Ça a commencé par un vandalisme écervelé à Worthing, mais au moins il y a eu une fin heureuse 450 milles plus loin dans une maison de bord de mer en Allemagne», ont communiqué les autorités de Worthing.

Une plante et un nichoir

On estime que huit millions de tonnes de plastique se retrouvent chaque année dans les océans, rappellent les autorités locales. Qui ajoutent que le sujet est d’importance et qu’«au moins d'un point de vue environnemental, cette poubelle n’est plus dans la mer.»

Pour la petite histoire, Frerk Richter a placé la poubelle voyageuse dans son jardin. «Elle a maintenant fière allure», a-t-il déclaré. «J’y ai mis une plante et ma fille a terminé le travail en ajoutant un nichoir à oiseaux au sommet.»

La poubelle avec sa plante et son nichoir.

R.M.