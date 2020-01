Deux cas du nouveau coronavirus chinois ont été «confirmés» en France, les premiers avérés en Europe, a annoncé vendredi soir la ministre française de la Santé Agnès Buzyn.

Le premier cas concerne un patient hospitalisé à Bordeaux (sud-ouest) et le deuxième à Paris, a précisé la ministre lors d'un point presse au ministère de la Santé, assurant que les autorités allaient faire tout leur possible pour «circonscrire» la propagation du virus.

D'autres cas

En dehors de la Chine, le virus a essaimé dans plusieurs pays. Un homme d'une trentaine d'années ayant séjourné dans la région de Wuhan a été hospitalisé non loin de Seattle (côte ouest des Etats-Unis), où il était retourné le 15 janvier, ont annoncé le 21 janvier les autorités. Il avait contacté de lui-même les services de santé le 19 janvier, après l'apparition de symptômes. Son état est jugé satisfaisant.

[À LA UNE À 21H] Deux cas de #coronavirus ont été confirmés vendredi en France, les premiers en Europe. En Chine, plus de 40 millions de personnes ont été confinées alors que les fêtes du Nouvel an chinois se déroulent ce week end

Une deuxième cas a été enregistré le 24 janvier, celui d'une sexagénaire arrivée de Wuhan le 13 janvier et habitant Chicago. «Elle se porte bien cliniquement», d'après les autorités sanitaires locales.

Le premier cas au Japon est celui d'un trentenaire qui a dû être hospitalisé le 10 janvier pour une forte fièvre et d'autres symptômes. Il était rentré quelques jours plus tôt d'un séjour à Wuhan. Un deuxième cas a été annoncé le 24 janvier, un quadragénaire qui réside à Wuhan, arrivé le 19 dans l'archipel nippon et qui avait ressenti de la fièvre le 14 janvier.

D'autres cas ont aussi été enregistrés en Corée du Sud, à Singapour, au Népal, à Taïwan, en Thaïlande et au Vietnam. (afp/nxp)