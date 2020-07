Dimanche soir, le chef de l’État conservateur populiste polonais Andrzej Duda recueillait 50,4% des voix devant Rafal Trzaskowski (49,6%), selon un sondage Ipsos, lors d’une élection au taux de participation très élevé de 68,9%.

Les premiers résultats officiels étaient attendus pour lundi matin.

L’issue de ce second tour va être décisive pour l’avenir du gouvernement du parti conservateur et nationaliste Droit et Justice (PiS), que ses détracteurs accusent de faire reculer les libertés démocratiques acquises il y a trois décennies à la chute du communisme.

Le vote devait avoir lieu en mai – à l’époque M. Duda était en tête des intentions de vote – mais il a dû être reporté en raison de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus.

Au premier tour, le 28 juin, M. Duda était arrivé premier avec 43,5% des voix et M. Trzaskowski deuxième avec 30,4%.

Eurasia Group, un cabinet de conseil en risques politiques, avait fait remarquer juste avant le vote que M. Trzaskowski devait mobiliser des parties très disparates de l’électorat.

«Deux visions de la Pologne»

D’un autre côté, M. Duda pouvait compter sur la mobilisation des électeurs dans les régions rurales de la Pologne.

M. Duda a promis de défendre les aides sociales populaires mises en place par le PiS et a fait une campagne polarisante, attaquant notamment les droits des personnes LGBT et rejetant l’idée d’indemnisations pour les biens juifs volés par les nazis et sous le régime communiste.

«Ces élections sont une confrontation de deux visions de la Pologne, entre le blanc-et-rouge et l’arc-en-ciel», avait résumé vendredi le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro, faisant référence au drapeau national polonais et au symbole utilisé par la communauté LGBT.

M. Trzaskowski, quant à lui, est favorable aux partenariats civils y compris entre personnes du même sexe. Sa décision de signer une déclaration de soutien aux LGBT a incité l’an dernier nombre de régions de l’est rural et le plus conservateur du pays à se proclamer «zones libres de LGBT».

Il a également promis, en cas de victoire, de faire marche arrière concernant les réformes controversées du système judiciaire qui valent à la Pologne des critiques de l’Union européenne.

«Moins de haine»

À la sortie d’un bureau de vote, Wojciech, un ouvrier du bâtiment de 59 ans, dit avoir voté Duda en raison de ses liens étroits avec le président américain Donald Trump, «ce qui veut dire que nous pouvons compter sur les États-Unis pour nous défendre», et «parce que je suis complètement d’accord» avec sa promesse d’interdire l’adoption pour les couples de même sexe.

D’autres électeurs ont choisi Trzaskowski avec l’espoir d’un retour à de meilleures relations avec l’UE.

«C’est important pour nous d’avoir une bonne coopération avec nos partenaires européens», explique la retraitée Danuta Lutecka, qui espère aussi qu’un changement de président mènerait vers «moins de haine et de divisions» entre Polonais.

Virus oblige, les électeurs se présentaient masqués dimanche dans leurs bureaux de vote et, après s’être passé les mains au gel désinfectant, utilisaient leur propre stylo pour voter.