Entouré de ses six jeunes enfants et de ses champs familiaux, Nati Rom a tout d’un gentil propriétaire terrien. L’habitant de Cisjordanie – ou Judée-Samarie, comme il préfère l’appeler – a pourtant l’âme d’un guerrier. Le militant et avocat de la droite dure israélienne a ainsi récolté une grande partie des quelque 20 000 signatures en faveur d’un déménagement de l’ambassade suisse d’Israël de Tel-Aviv à Jérusalem. Un document remis au Conseil fédéral par l’Union démocratique fédérale (UDF), le 14 mai, et dont les réactions sont attendues ces prochains jours.

Sionisme suisse

Avec son organisation prorégime Lev HaOlam (le cœur du monde, en hébreu), dont les membres ont signé la pétition de l’UDF en masse, Nati Rom s’enfonce dans la brèche ouverte par le gouvernement de Donald Trump, représenté depuis peu dans cette capitale qui cristallise le conflit au Proche-Orient. Dans une optique similaire, le militant sioniste avait également distribué des produits de sa région aux membres du Parlement, lors d’un séjour en Suisse en 2017. C’est à ce moment-là que l’UDF s’est jointe à sa cause.

Pour le petit parti conservateur chrétien helvétique, la pétition s’est imposée comme une évidence. «La Suisse doit accepter les décisions gouvernementales d’Israël de manière neutre, explique Hans Moser, président de l’UDF. Et ce gouvernement a décrété que sa capitale était Jérusalem.»

Parcours de militant

Le déménagement de l’ambassade de Suisse en Israël n’est pourtant pas la préoccupation principale du fervent pratiquant du judaïsme. Avocat le jour, mais paysan et père de famille le soir, Nati Rom se dépeint surtout comme l’un des premiers occupants d’Esh Kodesh, colonie située dans la périphérie ouest de Jérusalem et considérée comme illégale par la communauté internationale.

Avec son épouse, veuve d’un soldat tué pendant la Seconde Guerre du Liban, il organise régulièrement des visites guidées de sa région. «Depuis mon plus jeune âge, mon but dans la vie est de rassembler les personnes qui aiment Israël et de combattre sa stigmatisation dans le monde. Cela passe par l’occupation de territoires qui nous appartiennent historiquement», assure-t-il, joint par téléphone.

L’homme fait aussi régulièrement les gros titres dans la presse nationale de son pays en prenant la défense d’activistes et petits provocateurs anti-Palestine. «Toutes mes actions servent à souligner la légitimité de l’État d’Israël», précise-t-il. C’est donc muni de ce discours que Nati Rom fait actuellement le tour des salles de conférences de pays européens. Il sera de retour en Suisse au mois de juillet. (Le Matin)