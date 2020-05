La Chambre des représentants a adopté vendredi une proposition démocrate pour un nouveau plan d'aide titanesque de 3000 milliards de dollars (2915 milliards de francs) afin de lutter contre les ravages de la pandémie de coronavirus aux États-Unis, qui ne devrait toutefois pas être approuvé au Sénat, républicain. Ce texte est «mort-né», martèlent les républicains et le président américain Donald Trump, dont la signature est nécessaire pour qu'il entre en vigueur.

La chambre basse, à majorité démocrate, a approuvé le texte par 208 voix pour et 199 contre. Quatorze démocrates ont voté contre et un républicain pour. Le chef de la majorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell a estimé que la proposition démocrate n'était «pas sérieuse du tout». Il pourrait donc même éviter tout bonnement de la soumettre au vote de la chambre haute.

Atteignant un montant inédit de 3000 milliards de dollars, ce projet de loi comprend de nouveaux paiements directs aux Américains et près de 1000 milliards de dollars (environ 970 milliards de francs) pour les États et collectivités locales afin qu'ils assurent les salaires des employés publics «essentiels» dans les hôpitaux, les écoles... Il prévoit également des fonds pour les petites et moyennes entreprises, la recherche sur le dépistage et le traçage, et de l'aide alimentaire pour les plus modestes.

La Maison Blanche veut une «pause»

«Approuvez cette loi pour donner aux familles le soutien dont elles ont besoin. Il s'agit du peuple américain. Ce sont nos familles. Elles souffrent, elles ont besoin d'aide, nous avons les moyens et la possibilité de le faire», a déclaré la présidente démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi, dans l'hémicycle. Elle avait la veille admis que ce texte pourrait servir de démarrage aux négociations.

