Le puissant cyclone Harold a détruit les maisons de dizaines de milliers de personnes la semaine dernière au Vanuatu, selon une association humanitaire. L'archipel du Pacifique Sud est cependant réticent à accepter une aide étrangère de crainte de laisser entrer sur son sol le nouveau coronavirus.

First photos of the destruction caused by of #TCHarold VANUATU are beginning to come in



Heartbreaking.



I join my colleagues at @UN in NY in calling for solidarity; speedy mobilization of support @UNOHRLLS @PSIDSnyc @RRegenvanu tks Pax Keo and @burebasgal pic.twitter.com/Xcrn7ItE8p