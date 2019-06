Pyongyang va temporairement suspendre les représentations du spectacle «La terre du peuple», ont annoncé mercredi des agences de voyage spécialisées dans les circuits en Corée du Nord. La première représentation n'a pas été du goût du leader Kim Jong Un.

La grande première de cette grosse production, qui est la première de l'année, a eu lieu lundi dans le Stade du Premier Mai de Pyongyang. Elle aurait dû être suivie de représentations jusqu'en octobre.

Mais Kim Jong Un a «vivement critiqué» les créateurs du spectacle «pour l'esprit erroné de leur création et pour leur attitude de travail irresponsable», a rapporté mardi l'agence officielle KCNA. Et des agences de voyage ont depuis été prévenues que les représentations seraient «temporairement suspendues».

Ainsi l'agence Koryo Tours a appris qu'à compter du 10 juin, «les Jeux de masse seront interrompus le temps que des ajustements et des modifications soient apportés», a déclaré à l'AFP le directeur général Simon Cockerell. Aucun calendrier n'a été donné quant à la reprise de ce spectacle, a-t-il dit.

Ces «Jeux de masse» typiques du régime nord-coréen mettent en scène une foule de figurants, principalement des étudiants et des écoliers, évoluant dans des chorégraphies très élaborées. En arrière-plan, répartis sur une partie des tribunes du Stade du Premier Mai de Pyongyang, des milliers d'enfants tournent à l'unisson les pages de livres dont les couleurs composent de très impressionnants tableaux.

Tableau de la discorde?

On ignore ce qui a justifié la colère du dirigeant nord-coréen. Mais certains observent que son portrait avait été utilisé en arrière-plan pendant le spectacle, de la même manière que ceux de ses deux prédécesseurs, son grand-père Kim Il Sung et son père Kim Jong Il. Si les portraits de ces deux derniers sont omniprésents en Corée du Nord, ceux de Kim Jong Un sont extrêmement rares et on ne connaît aucune statue de l'actuel dirigeant.

Dans le reportage qu'elle a consacré au spectacle mardi, la chaîne nord-coréenne KCTV n'a d'ailleurs pas montré ce portrait, bien qu'elle ait montré Kim Jong Un assistant à la représentation avec son épouse Ri Sol Ju. (ats/nxp)