La Corée du Nord a tiré «plusieurs projectiles non identifiés» tôt mercredi matin (heure locale), a indiqué l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, citant l'état-major de Séoul. Ces projectiles ont été lancés depuis la péninsule de Hodo située sur la côte est du pays.

Jeudi dernier Pyongyang avait tiré deux missiles de courte portée dans la mer pour manifester sa colère face à des exercices militaires conjoints prévus entre Séoul et Washington.

Il s'agissait du premier essai de missile depuis la rencontre impromptue le mois dernier entre Donald Trump et Kim Jong Un dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui divise la péninsule. Le président américain et le dirigeant nord-coréen avaient alors convenu de reprendre les discussions. Mais cet engagement ne s'est pour l'heure pas concrétisé et Pyongyang a averti récemment que le processus pourrait dérailler si les manoeuvres se déroulaient comme prévu en août en Corée du sud.

Interdictions de l'ONU

Des résolutions de l'ONU interdisent à la Corée du Nord - qui a testé à plusieurs reprises des bombes atomiques - de lancer des missiles balistiques de courte, moyenne et longue portée. Ces missiles sont généralement des missiles sol-sol qui peuvent transporter une ogive classique, chimique, biologique ou nucléaire. (afp/nxp)