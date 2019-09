La cohabitation entre fumeurs et non-fumeurs est parfois houleuse. À Salt Lake City, dans l’Utah, elle a pris un tour surréaliste. Et des proportions étonnantes. En pleine rue, un homme a utilisé un extincteur pour éteindre la cigarette d’un fumeur… Puis tous deux ont réglé leurs comptes sur les réseaux sociaux.

La scène a été rendue publique sur Facebook par Jon Bird, le torailleur aspergé. On y voit les deux protagonistes se faire face. Ils semblent calmes et discutent du droit de fumer ou pas à l’endroit où ils se trouvent. L’homme à gauche a un petit extincteur.

«Je vais appeler la police»

On entend ensuite la voix de la femme qui filme la scène. «Vous allez vraiment le sprayer avec cet extincteur», demande-t-elle, sur le ton: «vous êtes sérieux, là?»

Jon Bird décide alors qu’il est dans son bon droit, met sa clope à la bouche et tire une bouffée. Immédiatement son opposant le vise au visage avec son extincteur et l’asperge. «Je vais appeler la police», lance immédiatement le fumeur. «Vous n’avez pas le droit de fumer ici. Vous n’avez pas le putain de droit de fumer ici», réplique l’autre. Fin de la séquence.

«Il m’a agressé et s’est enfui avant que les policiers n’arrivent», a ensuite écrit Jon Bird sur Facebook. Puis: «Est-ce que quelqu’un connaît un avocat qui pourrait m’aider? Je n’aurais jamais pensé que ça pouvait arriver.»

Clopes bannies sur 7,6 mètres

La chaîne locale KUTV explique que la dispute était liée à une loi de l’Utah qui précise qu’il est interdit de fumer à moins de 25 pieds (7,6 mètres) d’un commerce. Or l’assaillant gérait un business végane sur place. Cette distance était-elle respectée? Impossible à déterminer.

Fin de l’histoire? Non. Alex Jamison, l’homme à l’extincteur, s’est ensuite expliqué sur sa page Facebook dans un très long texte, nébuleux, outrancier et exalté. Il commence par se présenter comme «Mr. Extinguisher, AKA biggest asshole on the planet» – qu’on traduira par «Mister Extincteur, alias le plus gros connard de la planète».

De la légitime défense

L’homme y raconte avoir abandonné les commerces véganes qu’il avait fondés et se livre à un plaidoyer antispéciste. Sur l’incident, il se dit désolé tout en prétendant qu’il avait raison sur toute la ligne… Il affirme qu’il avait demandé poliment à Jon Bird de ne pas fumer mais que ce dernier a refusé, l’a provoqué, lui a «soufflé de la fumée au visage».

La fin de son texte est pleine d’emphase – alors qu’on parle toujours d’une cigarette dans la rue. Extraits. «Je défendais mes poumons. Les poumons de mes clients. Les clients de mes voisins. Les herbes. Le bâtiment. La rue des déchets. Et il a continué à me défier, à provoquer», a écrit Alex Jamison.

«Vous voulez l’appeler une agression? Allez-y. Les mots n’ont plus aucun sens, traverser la rue peut être un crime. J’appelle cela de la légitime défense, protéger mon air, protéger mes clients.»

«Crucifiez-moi. Insultez-moi»

Puis il explique que la poudre sortant d’un extincteur, contrairement à la fumée, n’est pas cancérigène. «Mais allez-y, appelez ça une arme mortelle, appelez ça un poison létal. Suis-je une bonne personne? J’essaye vraiment. Suis-je un connard? À l’occasion. Alors crucifiez-moi. Insultez-moi. Mettez mon nom et mon visage sur les réseaux sociaux et les médias. Appelez à ma persécution. À mon agression. À ma ruine. Hier j’avais peur. Aujourd’hui, cela me donne du pouvoir»…

Ce long plaidoyer avait engendré plus de mille commentaires. Et ce qui n’était qu’une altercation cocasse a attiré l’attention des médias nationaux comme internationaux.

Probablement dépassés par la tournure des événements – et peut-être calmés – les deux hommes ont supprimé leurs publications. Jon Bird a retiré sa vidéo. Alex Jamison son long texte.

L’histoire montre surtout que régler ses comptes via les réseaux sociaux n’est pas forcément une bonne idée. Et les médias locaux ne savent pas encore si «Mister Extincteur» sera poursuivi.

Renaud Michiels