Malte a accepté d'accueillir les 44 migrants, en détresse, sauvés par le navire Alan Kurdi.

«Quarante-quatre personnes, dont quatre femmes et trois enfants» ont embarqué sur l'Alan Kurdi, a indiqué Sea-Eye. Dimanche soir, 65 autres migrants secourus par l'Alan Kurdi, étaient arrivés à Malte, en vue d'être répartis entre différents pays européens.

Rescue boat #AlanKurdi of @seaeyeorg picked up 44 #migrants stranded off the Libyan coast on Monday.



