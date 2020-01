Elections anticipées

Le président indépendantiste de la Catalogne a annoncé mercredi la convocation prochaine d'élections régionales anticipées en raison d'une crise ouverte au sein du mouvement séparatiste, qui va compliquer la stratégie de détente initiée par Pedro Sanchez.



«Cette législature n'a plus d'avenir (...). Les deux alliés au sein du gouvernement envisagent la voie vers l'indépendance d'une façon qui a entraîné une détérioration de la confiance mutuelle», a déclaré Quim Torra lors d'une allocution depuis le siège du gouvernement catalan à Barcelone.



Ce scrutin ne sera toutefois pas immédiat, le successeur et homme de confiance de Carles Puigdemont ayant indiqué que le budget de la région devra être approuvé avant qu'il n'«annonce la date» des élections. L'approbation du budget doit prendre environ deux mois. La Catalogne n'a plus adopté de budget depuis 2017.