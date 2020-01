Le Royaume-Uni a élu en décembre un Parlement aux origines plus diverses que le précédent mais des nouvelles députées noires ont raconté avoir été victime de racisme depuis leur élection, ayant été prises pour du personnel ou confondues les unes avec les autres.

L'élue travailliste Abena Oppong-Asare a lancé le mouvement en révélant samedi sur Twitter les expériences auxquelles elle avait dû faire face depuis son élection. «L'autre jour, j'étais en train de parler avec (une autre parlementaire) devant la Chambre des communes, quand un député conservateur a marché droit vers moi pour me donner son sac et me demander de m'en occuper», écrit-elle.

The other day I was outside the @HouseofCommons chamber talking to @DrRosena and one of the Tory MPs walked straight to me to put his bag in my hands asking me to look after it ???? #ThisIsWhyRepresentationMatters — Abena Oppong-Asare MP (@abenaopp) January 11, 2020

Dans un second tweet, elle explique avoir été confondue lors de sa première semaine avec une autre députée noire. Quand elle lui avait fait remarquer son erreur, «il a froncé les sourcils et a dit Wow, vous êtes plusieurs comme ça».

In my first week someone came up to me confusing me with another black MP. I said no I’m the other black sista from @E_TLabour He raised he eyebrows and said wow there more of you ???? — Abena Oppong-Asare MP (@abenaopp) January 11, 2020

«Je pense que je devrais écrire mon nom sur mon front, comme les gens ont vraiment l'air d'avoir du mal à nous différencier», ironise Mme Oppong-Asare dans un tweet. D'autres parlementaires ont alors révélé avoir vécu des expériences similaires. «J'ai aussi été prise pour une autre députée noire», a indiqué sur Twitter la travailliste Florence Eshalomi, précisant cependant qu'il s'agissait pour elle d'un député de son propre camp.

Girl ?????????????????????? I also got confused for another black sista MP as we were coming out of the voting lobby...... but I have to admit it was by a fellow Labour MP. Guess we all need to wear massive name tags right ???????? https://t.co/ROR6biLAEO — Florence Eshalomi MP (@FloEshalomi) January 12, 2020

Un député sur 10 issu de la diversité

La travailliste Rupa Huq, députée anglaise originaire du Bangladesh, a confirmé avoir elle aussi été prise à plusieurs reprises pour quelqu'un d'autre, par des parlementaires de diverses formations politiques.

Ces révélations font écho à celles de la députée travailliste noire Dawn Butler, survenues il y a quatre ans et alors très médiatisées. Mme Butler avait raconté comment un parlementaire lui avait demandé de quitter un ascenseur réservé aux députés. «Cet ascenseur n'est vraiment pas fait pour le personnel d'entretien», lui avait-on asséné.

Selon le think-tank britannique British Future, un député sur 10 est désormais issu de la diversité, contre 1 sur 40 il y a dix ans. Les dernières élections législatives ont vu 41 candidats travaillistes, 22 conservateurs et deux libéraux-démocrates non-blancs accéder au Parlement. (afp/nxp)