Une bague chevalière sertie d'un saphir du Cachemire pesant 18 carats a été adjugée lundi soir 1,11 million d'euros (1,2 millions de frsncs) hors frais à Monaco, a annoncé mardi l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, organisateur d'une vente de bijoux qui a rapporté un total de 2,5 millions d'euros sur deux jours.

Entièrement pavée de diamants, cette bague, estimée entre 800'000 euros et 1,2 million d'euros, doit sa valeur à la qualité et à la rareté de sa pierre précieuse, le saphir du Cachemire, très recherché par les collectionneurs.

Couleur douce et veloutée

Exploité à partir des années 1880 à la suite d'un éboulement dans les montagnes de l'Himalaya, le saphir du Cachemire se distingue, rapporte le catalogue de vente, par «une couleur douce et veloutée, scintillante et fade à la fois, un bleu clair mais profond amélioré par une fine touche de pourpre». Ses mines ne sont plus aujourd'hui en activité.

Ce bijou, qui avait été mis en vente par une famille princière, a vu trois acheteurs s'affronter, un premier s'arrêtant à 900'000 euros avant que les deux autres ne dépassent la barre du million d'euros, a relaté une porte-parole de cette maison de ventes. L'acquéreur final a tenu à rester anonyme.

Loin du record

Cette vente reste toutefois loin du record mondial atteint par «Blue Belle of Asia», un saphir de Ceylan de 392 carats monté sur un collier de diamants qui avait atteint la somme astronomique de 17,29 millions de dollars chez Christie's à Genève en 2014.

Ce bijou était le clou d'une vente qui s'est déroulée, selon l'Hôtel des Ventes de Monte-Carlo, devant un public «dense et passionné». Elle a vu partir plusieurs collections privées, notamment une collection de bagues et bijoux des XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que «l'écrin de bijoux d'une élégante», selon le catalogue, soit une vingtaine de pièces Art déco mises en vente par son veuf aujourd'hui âgé de 104 ans. (afp/Le Matin)