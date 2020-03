Armé d'un smartphone équipé d'un dosimètre au bout d'une perche à selfie, l'activiste Andreï Ojarovski fait la chasse aux rayons gamma. L'appareil se met à biper, les chiffres augmentent, passent au jaune puis au rouge.

Ce terrain boisé de la ville de Moscou, jouxtant une plateforme de train très fréquentée et situé à moins de 200 mètres de grands immeubles d'habitation, est parsemé de zones de radioactivité élevée. Depuis des semaines, des riverains et des militants comme M. Ojarovski, physicien nucléaire de formation, se mobilisent contre le projet de construction d'une autoroute à huit voies justement sur cette colline, où ont été enterrés des déchets nucléaires soviétiques jusque dans les années soixante-dix.

«La véritable horreur, c'est que nous sommes exactement à l'endroit où l'autoroute est prévue», affirme M. Ojarovski, qui étudie cette zone depuis l'année dernière.

«Dès qu'on enlève la couche en surface, les niveaux enregistrés sont élevés. Cela veut dire que nous sommes sur une pile de déchets radioactifs», ajoute-t-il, alors que le dosimètre grimpe à plus d'un 1 microsieverts/heure, soit plus de trois fois le niveau de rayonnement ambiant naturel.

Si ce niveau n'est toujours pas nocif pour la santé, il indique néanmoins que des doses plus élevées se trouvent sous la terre et pourraient se répandre et nuire à la santé des habitants, affirme M. Ojarovski.

Selon les règles de construction russes, des inspections supplémentaires sont obligatoires si un niveau supérieur à 0,6 microsieverts/heure est mesuré, afin de déterminer si un nettoyage est possible avant de décider d'une quelconque construction. Mais selon des documents publiés en février sur le projet d'autoroute - une parmi quatre routes prévues par l'influent maire Sergueï Sobianine - «aucune contamination radioactive n'a été trouvée».

Moscou n'est «pas Prypiat»

La nouvelle autoroute doit traverser dix quartiers en enjambant la Moskova pour relier des zones périphériques en évitant le centre de la mégapole de 12 millions d'habitants. Sur la colline en question, située dans le sud-est de Moscou, la pollution radioactive provient d'une ancienne usine soviétique qui faisait jusque dans les années 1970 de l'extraction de thorium, élément radioactif, destiné aux réacteurs nucléaires de l'époque.

Des années avant la catastrophe nucléaire de Tchernobyl (1986), lorsque les risque des radiations étaient sous-estimés, l'usine rejetait simplement ses déchets sur la colline adjacente, qui descendait vers la rivière. Ce terrain, où gisent dispersés les déchets sans aucune indication, est depuis passé dans le giron de la ville de Moscou, dont le maire tient à développer rapidement les zones négligées.

«Nous sommes extrêmement préoccupés», affirme Ivan Kondratiev, activiste dont le père habite à proximité. Toucher au terrain de la colline «va répandre (la pollution radioactive) sous forme de particules et gouttelettes et nuire à la santé des gens», affirme-t-il, debout à côté d'une base érigée par des riverains pour surveiller le site en permanence et empêcher le début des travaux.

«Ici, ce n'est pas Prypiat,» indique un panneau, en référence à la ville la plus proche de la centrale de Tchernobyl, devenue fantôme depuis son évacuation. Sur la chaîne Telegram alimentée par les militants, des centaines de personnes suivent les évènements, prêts se rendre sur place pour bloquer les travaux si besoin.

Fin janvier, le maire a admis pour la première fois que la colline contenait bien des «déchets radioactifs», mais a assuré qu'il n'y avait que des «traces de contamination insignifiantes» sur le tracé de l'autoroute, «n'interférant pas avec la construction». «C'est une approche complètement immature», s'indigne M. Kondratiev, affirmant que la mairie ne fournit aucun chiffre, après avoir nié pendant des mois la dangerosité du site. Le département de la construction de la mairie chargé du projet a refusé une demande d'interview de l'AFP.

«Projet fou»

Les militants demandent que le projet soit gelé le temps qu'une nouvelle expertise soit réalisée. Greenpeace Russie a déposé un recours en arbitrage le mois dernier pour faire reconnaître comme nulle l'étude initiale ayant conclu à une absence de traces de radioactivité sur place.

La construction de l'autoroute déterrerait une quantité «imprévisible» de radiation, et des poussières radioactives «se répandraient sur des distances considérables», a affirmé Greenpeace dans la requête, qui devrait être entendue début avril.

Mais la ville est peu susceptible de bloquer longtemps ce projet phare: les travaux pour cette route de 28 kilomètres battent déjà leur plein de l'autre côté de la rivière. La riveraine Elena Agueïeva affirme qu'elle se battra «jusqu'au bout», pour empêcher un projet qu'elle estime dangereux pour sa famille.

«Nous serons les premiers frappés par ce qu'ils déterreront», affirme-t-elle, dénonçant un «projet fou»: «Nous ne pouvons pas permettre qu'une catastrophe environnementale se produise dans la ville». (afp/nxp)