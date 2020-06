L’acquisition et le financement d’un logement en propriété comptent parmi les décisions les plus importantes dans la vie. La Banque Migros vous soutient avec un conseil compétent et des conditions avantageuses: pour toute souscription d’ici au 25 septembre 2020, vous bénéficiez d’une réduction d’intérêts de 40% sur nos prêts hypothécaires à taux fixe de deux à cinq ans.