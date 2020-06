La scène se déroule dans un Starbucks californien. Lénine Gutierrez, employé de la célèbre franchise à San Diego, refuse de servir une cliente qui ne portait pas de masque à l'intérieur du café. Le jeune homme est dans son droit: en Californie, il est obligatoire d'en porter un dans tous les lieux publics de l'Etat.

Outrée que l'on puisse refuser de la servir, la cliente a alors décidé d'afficher publiquement Lénine Gutierrez sur les réseaux sociaux, rapporte le site d'informations Newsweek.

Elle a donc publié une photo du serveur, en accompagnant le tout d'un commentaire acerbe: «Voici Lénine de Starbucks qui a refusé de me servir parce que je ne porte pas de masque. La prochaine fois, j'attendrai les flics et apporterai une exemption médicale».

Elle ne s'y attendait sans doute pas, mais sa publication est rapidement devenue virale. Un grand nombre d'internautes ont alors pris la défense de l'employé de Starbucks, et l'un d'entre-eux a même eu l'idée de lancer une cagnotte en ligne pour le soutenir.

Hey Amber Lynn Gilles - just wear a bloody mask! How long did it take you to go in, order and go out? Was it really worth the global humiliation? #Starbucks #WearADamnMask #GrowUp! https://t.co/z5WrwS4t2L