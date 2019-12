Le président français a qualifié vendredi, depuis Bruxelles, le projet de réforme des retraites d'«historique pour le pays», et assuré que son ambition n'était pas «avant toute chose budgétaire». «C'est une réforme de refondation avant toute chose», a vanté le président lors de sa conférence de presse de fin du sommet européen, «une réforme de transformation de notre système et qui va donner sa pleine force dans le temps. Elle n'est donc pas avant toute chose budgétaire.»

Au neuvième jour de la grève dans les transports en protestation contre la réforme des retraites, le premier ministre Édouard Philippe, placé en première ligne par l'Élysée, s'efforce d'endiguer un possible élargissement de la mobilisation en invitant les partenaires sociaux la semaine prochaine pour poursuivre la discussion.

«Un travail historique»

L'objectif de l'exécutif est notamment de reprendre le dialogue avec un allié potentiel, le secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, mécontent du choix du gouvernement d'imposer un «âgé d'équilibre» dès 2022 dans la réforme, c'est-à-dire un critère d'équilibre financier du système de retraites.

De Bruxelles, Emmanuel Macron a choisi vendredi d'insister au contraire sur la nécessité de transformer sur le fond le système pour assurer sa pérennité. «Nous le faisons», a-t-il expliqué, «parce que la France en a besoin, et que les générations futures en ont besoin pour recréer la confiance dans le système de retraite et une plus grande justice grâce à un système universel.»

La réforme, a-t-il également affirmé, «poursuit un travail historique mené depuis plus de deux ans et demi par le gouvernement en termes de transformation du pays sur beaucoup de sujets qu'on pensait impossibles à toucher». (afp/nxp)