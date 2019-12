Des consultations parlementaires lundi au Liban pour permettre d'avancer vers la formation d'un gouvernement ont de nouveau été repoussées, provoquant une nouvelle soirée d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants qui a fait des dizaines de blessés.

Le Liban vit depuis deux mois au rythme d'un mouvement de contestation inédit contre l'ensemble de la classe dirigeante, accusée de corruption et d'incompétence, ayant entraîné la démission dès le 29 octobre du Premier ministre Saad Hariri.

Mais les tractations entre les partis au pouvoir traînent depuis, au grand dam des protestataires et alors que la situation socio-économique se dégrade dans ce pays déjà lourdement endetté et dont environ le tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté.

Réticence de certains blocs politiques

Le président Michel «Aoun a répondu au souhait du Premier ministre Hariri de reporter les consultations parlementaires» à jeudi, a écrit la présidence dans un tweet lundi matin.

Ces consultations, prévues par la Constitution, avaient été fixées dans un premier temps au 9 décembre, après plusieurs semaines de tergiversations ayant attisé la colère des manifestants. Puis elles avaient été reportées d'une semaine.

L'une des raisons du report est la réticence de certains blocs politiques, notamment les deux principales formations chrétiennes au pouvoir, à reconduire Saad Hariri. Dans un communiqué publié par son bureau de presse, Saad Hariri a imputé le nouveau report à une volonté d'éviter le scénario de sa «désignation sans la participation d'un bloc chrétien de poids» au gouvernement.

«Ce que veut le peuple»

Dans la soirée, des dizaines de jeunes partisans des deux principaux partis chiites ont tenté d'attaquer le camp des manifestants antigouvernementaux dans le centre de Beyrouth, ont rapporté les télévisions. Sur les images, on les voyait jeter des pierres sur la police, laquelle a répliqué par des gaz lacrymogènes.

Les contestataires réclament inlassablement un cabinet composé exclusivement de technocrates et de personnalités indépendantes des partis traditionnels chapeautés par des chefs communautaires. Ils refusent aussi la reconduction de Saad Hariri à son poste et quelques dizaines d'entre eux s'étaient rassemblés lundi en début de soirée près de son domicile. «Nous manifesterons ici jusqu'à ce qu'ils forment le gouvernement que nous voulons», affirme le militant Claude Jabre.

Pour Youssef, 27 ans, Saad Hariri représente le vieux système politique qu'il veut voir disparaître. «Les consultations parlementaires devraient refléter ce que veut le peuple, pas ce que le Parlement et les autorités veulent».

Soirée de violences

Dimanche déjà, une soirée de violences près du Parlement avait obligé la Croix-Rouge libanaise à soigner 45 personnes sur place et hospitaliser «28 personnes», selon son directeur Georges Kettané, interrogé par l'AFP.

Le coordinateur spécial de l'ONU pour le Liban, Jan Kubis, a plaidé en faveur d'une enquête sur l'«usage excessif de la force», soulignant sur Twitter la nécessité d'une «identification des instigateurs de la violence».

2/2 ... investigation of the incidents as well as of use of excessive force by the security forces is necessary, also to prevent sliding down towards more aggressive and confrontational behavior of all. #Lebanon — Jan Kubis (@UNJanKubis) December 16, 2019

Les forces de sécurité intérieure (FSI) ont indiqué dans un communiqué que 29 policiers avaient été blessés durant les affrontements et l'armée a déploré des «actes de vandalisme et d'atteintes aux propriétés privées et publiques».

Samedi soir également, des dizaines de personnes avaient été blessées à Beyrouth, les forces de sécurité ayant fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Ces violences sont parmi les plus significatives depuis le début du mouvement de contestation. La ministre de l'Intérieur, Raya al-Hassan, a reconnu lundi des «erreurs» et appelé à une «enquête».

«Famine»

Le système politique au Liban, petit pays multiconfessionnel, doit garantir l'équilibre entre les différentes communautés religieuses. Mais cela entraîne souvent d'interminables tractations pour former un gouvernement.

Le puissant mouvement chiite Hezbollah, qui fait partie du gouvernement démissionnaire, a maintes fois balayé l'idée d'un cabinet exclusivement formé de technocrates. Son chef Hassan Nasrallah a plaidé vendredi pour un gouvernement alliant toutes les forces politiques sous la houlette de Saad Hariri ou de toute autre personne approuvée par le Premier ministre sortant.

Les tergiversations se poursuivent tandis que la situation économique et financière s'est profondément dégradée. Réunis mercredi à Paris, les principaux soutiens internationaux du Liban avaient conditionné toute aide financière à la mise en place d'un gouvernement «efficace et crédible», et à des réformes «d'urgence». «Il faut que les autorités politiques se secouent», a renchéri lundi le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian.

De son côté, le chef du Parlement libanais Nabih Berri, hué par la rue, a mis en garde contre une «famine» en cas de prolongement de la crise, dans un entretien au quotidien Al-Akhbar.

La Banque mondiale prévoit une récession pour 2019 (au minimum -0,2%). La dette publique libanaise culmine à plus de 87 milliards de dollars, soit 150% du PIB, l'un des taux les plus élevés au monde. Et les craintes d'un défaut de paiement sont de plus en plus vives. (afp/nxp)