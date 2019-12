L'équipe de campagne de Donald Trump a annoncé lundi qu'elle retirait les accréditations des journalistes de Bloomberg, accusant l'agence de presse de «partialité» dans sa couverture de la présidentielle 2020 après l'entrée en lice de son patron Michael Bloomberg.

Le président américain a lui-même tweeté sur le sujet lundi soir, affublant son potentiel rival du sobriquet de «Mini Mike» et fustigeant l'annonce par l'agence qu'elle continuerait à s'abstenir de mener des enquêtes sur Michael Bloomberg. «Mini Mike Bloomberg a ordonné à son média de seconde zone de ne pas enquêter sur lui ou sur tout autre démocrate, mais de s'en prendre seulement au président Trump. Le «New York Time»s, en perdition, pense que ce n'est pas grave, parce que sa haine et sa partialité sont tellement grandes qu'il ne peut pas voir clair. Si, c'est grave!», a écrit Donald Trump.

Mini Mike Bloomberg has instructed his third rate news organization not to investigate him or any Democrat, but to go after President Trump, only. The Failing New York Times thinks that is O.K., because their hatred & bias is so great they can’t even see straight. It’s not O.K.!