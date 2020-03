En France, malgré l'instauration de mesures de confinement mardi, restreignant théoriquement les déplacements et assorties d'amendes en cas d'infraction, certains Français ont continué mercredi de sortir se promener, à Paris ou en province.

«Certains considèrent qu'on est un petit héros quand on enfreint les règles. Eh bien non, on est un imbécile dans son comportement et surtout une menace pour soi-même», a déclaré jeudi sur la radio Europe 1 le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

Vols de masques «infâme, ignoble»

«Il y a des gens qui sous-estiment le risque. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont des héros modernes à enfreindre la règle alors même qu'ils sont des imbéciles, a-t-il ajouté en colère, précise «Le Parisien». Ils font courir des risques à eux, leur famille, leurs proches mais aussi aux personnels de santé qui seront là, même s'ils ont des comportements idiots, ils seront là pour les accompagner, les soigner, les sauver.»

Le ministre de l'Intérieur s'en est également pris aux voleurs de masques dans les hôpitaux, ne «doutant pas que la justice prendra en compte le côté infâme, ignoble, d'organiser un commerce parallèle avec des masques de protection.»

Plus de 4000 procès verbaux

Mercredi soir, il avait expliqué à la télévision qu'«en 24 heures, il y a eu 70 000 échanges des forces de l'ordre avec les Français pour leur expliquer pourquoi ils étaient en infraction et depuis ce matin, 4095 procès verbaux qui ont été dressés». L'amende prévue est de 135 euros, pouvant être majorée dans certains cas.

Malgré cela, il y avait des joggeurs sur la Promenade des Anglais à Nice, des randonneurs dans le Parc national des Calanques près de Marseille, des pêcheurs ou cueilleurs dans le Var voisin. Face aux nombreuses violations du confinement, les autorités ont tiré le signal d'alarme mercredi dans ces zones du Sud de la France.

Plages fermées

En Bretagne (Ouest) dans le Morbihan, un des premiers foyers de coronavirus dans le pays, les autorités relèvent dans un arrêté mercredi la «présence importante de personnes (promeneurs à pied ou à vélos, sportifs) sur la côte du Morbihan (...) laquelle génère un risque de diffusion du virus par des rassemblements de personnes y compris en petits groupes». En conséquence, plages et sentiers côtiers sont fermés jusqu'au 31 mars.

A Paris, la vidéo publiée mercredi d'une passerelle non loin de la Seine et de la Tour Eiffel sur laquelle circulaient de nombreuses personnes a été vue plus de 2 millions de fois, provoquant des commentaires acerbes à l'encontre des gens qui étaient en train de courir ou se promener.

Les mesures de restrictions prévoient que les Français ont le droit de sortir dans un nombre limité de cas, comme aller faire ses courses de première nécessité, aller travailler quand le télétravail n'est pas possible ou sortir faire de l'exercice sans se regrouper.

AFP/R.M.