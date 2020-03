La police du Derbyshire, au centre de l’Angleterre, a dit avoir été absolument choquée par la découverte d’une fête décrite comme «massive». Samedi soir, les agents sont en effet intervenus dans une maison dans laquelle 25 personnes s’étaient entassées pour un karaoké. Il y avait des adultes comme des enfants, relate «The Independent».

La police a publié sur les réseaux sociaux l’image de la table du buffet qu’ils ont découvert, remplie de nourriture et de boissons. Ainsi qu’une seconde photo montrant deux grands haut-parleurs empilés à côté d’un mur.

Législation d'urgence

«Il est clair que les gens ne respectent toujours pas les conseils et les règles du gouvernement», a commenté la police du Derbyshire. Les agents, est-il précisé, ont dispersé tout le monde après avoir adressé des «conseils fermes» aux participants. Mais pas d'amende.

Précisons qu’au Royaume-Uni, il est pourtant également possible d’amender les personnes qui ne respectent pas les mesures de lutte contre le coronavirus. Une législation d’urgence adoptée jeudi dernier permet aux policiers «d’émettre des amendes de 60 livres sur-le-champ», a expliqué le «Guardian». Des arrestations sont également possibles.

Group 1 Officers have just attended an address in absolute shock to find 25 adults and children having a massive party with speakers and karaoke. Everyone dispersed and hosts dealt with.



It is clear people are still having complete disregard for the Government advice and rules. pic.twitter.com/g3GFGhFN6e