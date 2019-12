L’Indonésie a annoncé mercredi avoir arrêté un Suisse le 4 novembre à Bali, un quadragénaire lausannois accusé d’avoir voulu faire entrer 30 grammes de marijuana dans le pays. L’Indonésie est connue pour avoir une des lois les plus strictes du monde sur la drogue, comprenant la peine capitale. Alors, que risque vraiment ce Vaudois?

La peine de mort est-elle réellement infligée?

Oui. En 2018, selon les données d’Amnesty International, 48 personnes ont écopé de la peine capitale en Indonésie, dont 15 étrangers reconnus coupables de trafic de drogue. Et une cinquantaine d’étrangers en tout seraient actuellement dans des couloirs de la mort. Le pays condamne donc bien à la peine capitale, par fusillade.

Est-elle exécutée?

En 2015, deux Australiens condamnés pour un trafic de 8,3 kg d’héroïne ont été mis à mort. L’année suivante, un Nigérian qui avait été arrêté avec 2,6 kilos de cannabis avait subi le même sort. Des exécutions pour trafic de drogue ont donc bien lieu en Indonésie. Mais elles sont rares: les condamnations à mort sont souvent transformées en longues peines de prison. Ça a par exemple été le cas dernièrement pour le Français Félix Dorfin. Il avait été condamné à mort en 2018 pour avoir transporté trois kilos de stupéfiants. Sa sentence a été commuée en 19 ans d’enfermement en août.

Le Suisse risque-t-il la peine capitale?

Théoriquement, ce serait possible s’il était reconnu coupable non pas de possession mais de trafic – ce qui est plausible avec une quantité de 30 grammes de marijuana. La loi indonésienne distingue trois groupes de narcotiques. Mais presque tous les stupéfiants «communs» sont dans le groupe 1, sans distinction entre drogues douces ou dures. «Héroïne, cocaïne, marijuana, haschisch, mescaline, MDMA (ecstasy), psilocybine, mescaline, LSD, amphétamine, méthamphétamine, opium et ses dérivés», liste la loi. Or la peine de mort est possible dès cinq grammes de ces produits. Reste que pour le Lausannois, en réalité, ça semble inimaginable: ceux qui ont écopé de la peine capitale ont été jugés coupables de trafics beaucoup plus importants.

Alors quelle sanction peut-on imaginer?

Si le Suisse devait être reconnu coupable, des précédents indiquent que la justice indonésienne a également la main lourde avec des quantités «réduites» de cannabis. En 2015, Nicholas James Langan, un Australien de 25 ans, a écopé d’un an d’enfermement pour… un seul joint. En 2017, le Français Anthony Lambert, 23 ans, a lui été condamné à cinq ans de prison pour avoir possédé 14 grammes de haschisch. Soit la moitié du Vaudois.

Renaud Michiels