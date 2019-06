L'Arabie saoudite intercepte un nouveau drone rebelle yéménite

L'Arabie saoudite a intercepté samedi un nouveau drone lancé par les rebelles yéménites houthis contre la ville saoudienne d'Abha (sud), a annoncé la coalition militaire antirebelles menée par Ryad. L'engin a été abattu et l'attaque n'a fait ni victime ni dégât. Les Houthis ont intensifié ces dernières semaines les attaques de drones contre l'Arabie saoudite, qui intervient militairement depuis 2015 au Yémen à la tête d'une coalition progouvernementale. En représailles, la coalition a intensifié ses raids aériens contre des positions houthis dans la province de Hajjah, dans le nord du Yémen. Elle a également procédé à des frappes sur la capitale Sanaa, tenue par les rebelles, a rapporté samedi la télévision d'Etat saoudienne. Ces développements interviennent alors que la tension grandit dans la région. La guerre au Yémen oppose des forces progouvernementales soutenues par l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis aux rebelles houthis appuyés par Téhéran et qui contrôlent une bonne partie du nord et l'ouest du pays ainsi que Sanaa.