Il s'attendait à être «dénoncé avec vigueur», cela n'a pas tardé. En votant en faveur de la destitution de Donald Trump, le sénateur républicain Mitt Romney s'est attiré les foudres du président américain, avec lequel il entretient une relation ambiguë. «Le président s'est rendu coupable d'un horrible abus de confiance», d'une «agression flagrante» contre nos valeurs: le parlementaire modéré de l'Utah n'a pas mâché ses mots mercredi en expliquant pourquoi «sa foi» mormone l'obligeait à sortir des rangs républicains.

Jamais dans l'histoire des Etats-Unis un sénateur n'avait voté pour destituer un président de son propre parti, ni en 1868 lors du procès d'Andrew Johnson ni en 1999 lors de celui de Bill Clinton.

Offense significative

La décision de Mitt Romney, «la plus difficile» qu'il ait jamais eu à prendre, n'a pas changé l'issue du procès, mais a un peu gâché la fête pour Donald Trump qui aurait aimé pouvoir afficher l'unité de sa majorité. L'hôte de la Maison Blanche n'a pas laissé passer l'affront. «Je n'aime pas les gens qui utilisent leur foi pour justifier leurs mauvaises actions», a-t-il glissé jeudi lors d'un petit-déjeuner de prières.

L'offense est d'autant plus significative que Mitt Romney n'est pas un poids-plume dans le parti: en 2012, ce républicain bon teint, au ton et positions modérés, avait porté les couleurs républicaines face à Barack Obama, sans succès.

Sur Twitter, Donald Trump s'est empressé de rappeler cette défaite, tout en repoussant une vidéo dans laquelle Mitt Romney est jugé «mielleux, fuyant, sournois». «Il a essayé d'infiltrer l'administration Trump comme secrétaire d'Etat, mais sa couverture est tombée», dit une voix off.

Had failed presidential candidate @MittRomney devoted the same energy and anger to defeating a faltering Barack Obama as he sanctimoniously does to me, he could have won the election. Read the Transcripts!