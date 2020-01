Merkel, Macron et Johnson veulent «réduire les tensions» au Moyen-Orient

Les dirigeants allemand, français et britannique ont convenu dimanche d'oeuvrer ensemble à la désescalade au Moyen-Orient, où les tensions sont au plus haut depuis qu'un drone américain a tué le général iranien Soleimani en Irak, a déclaré un porte-parole du gouvernement allemand.



«La chancelière (Angela Merkel), le président français (Emmanuel Macron) et le Premier ministre britannique (Boris Johnson) ont convenu de travailler ensemble pour réduire les tensions dans la région», a déclaré le porte-parole après qu'Angela Merkel s'est entretenue par téléphone avec Emmanuel Macron et Boris Johnson.