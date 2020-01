Boeing a transmis en décembre aux parlementaires américains des documents internes, dont des communications dans lesquels des salariés dénigrent le régulateur américain de l'aérien et se vantent de pouvoir faire certifier le 737 MAX avec une formation a minima pour les pilotes.

Parmi ces messages, figurent des échanges entre pilotes d'essais chez Boeing qui font état des problèmes rencontrés avec les simulateurs de vols reproduisant les conditions de vol réelles, explique l'avionneur. «Je n'ai toujours pas été pardonné par Dieu pour ce que j'ai dissimulé l'an dernier», écrit un de ces salariés dans un message de 2018, en référence aux interactions avec le régulateur.

