La plus haute juridiction judiciaire a rejeté l'ultime recours de l'ancien chef de l'Etat pour échapper à un procès pour «financement illégal de campagne électorale», un délit passible d'un an de prison et de 3750 euros d'amende (4000 francs suisses), ordonné en février 2017 par le juge d'instruction Serge Tournaire. Treize autres protagonistes seront jugés dans cette affaire.

Développement suit. (afp/nxp)