On connaissait les poissons volants. Mais cette fois, ce sont des milliers de saumons qui vont prendre les airs. En hélicoptère. Le Canada a décidé d’utiliser les grands moyens pour sauver ces poissons piégés.

Tout a débuté en juin dernier sur le fleuve Fraser, près de Lillooet, en Colombie-Britannique. Les autorités ont alors découvert qu’une grosse barre rocheuse s’était effondrée sur une partie étroite du fleuve, engendrant une chute d’eau de quelque 5 mètres de haut. Un obstacle impossible à franchir pour les saumons qui remontent les eaux pour aller se reproduire. Ils se sont retrouvés piégés en contrebas.

«On travaille sans relâche»

Des voix se sont rapidement élevées, soulignant que les poissons doivent pouvoir aller pondre leurs œufs sinon ce serait toute la population locale de saumons qui se retrouverait menacée. Et les populations autochtones ont besoin des saumons pour se nourrir, note la BBC.

Seuls quelque 700 saumons auraient réussi à passer pour aller frayer dans les sources du fleuve. Mais des milliers sont bloqués à cause du rocher. La situation a été prise très au sérieux et Jonathan Wilkinson, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière a déclaré que le gouvernement «travaille sans relâche» pour aider les poissons.

Des réservoirs oxygénés

Des bassins de rétention sont en cours de construction pour abriter les saumons qui se retrouvent coincés. Et le gouvernement a décidé d’héliporter des saumons de l’autre côté de l’obstacle.

La date de l’envol n’a pas encore été fixée. Ni le nombre de poissons qui seront déplacés. Mais il s’agira de diriger les saumons vers de gros réservoirs pouvant contenir jusqu’à 2700 litres. Et, durant le trajet, est-il précisé, l’eau sera oxygénée pour que les poissons ne soient pas trop stressés par cet étonnant baptême de l’air.

Une course contre la montre

Impressionnant. Mais cet héliportage n’est qu’une réponse ponctuelle à un problème urgent et bien plus vaste. Car actuellement, précise CTV News, des milliers et des milliers de saumons royaux tentent de remonter les eaux. Mais mi-août, ce sera au tour des saumons rouges. Et trois millions d’entre eux sont attendus!

Les autorités tentent de sécuriser l’endroit et de recréer un passage naturel pour les poissons. Et travaillent également sur un système d’échelles artificielles à poissons, qui sont déjà en phase de construction. Mais c’est une course contre la montre.