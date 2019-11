Un puissant tremblement de terre de magnitude 6,4 a frappé l'Albanie aux premières heures mardi, suscitant des scènes de panique à Tirana et dans la ville côtière de Durrës, où un immeuble s'est effondré, selon le ministère de la Défense.

Le séisme a été ressenti à 02H54 et des habitants de Tirana, affolés, sont descendus dans la rue, a rapporté une correspondante de l'AFP.

Images of the damage from the M6.4 #earthquake that just hit Albania (local time early Tuesday morning).#PrayforAlbania ?????????? pic.twitter.com/OBwC2CCbnr