Un séisme de magnitude 6,3 s'est produit à la frontière entre le Panama et le Costa Rica vers minuit mardi, susceptible de provoquer des victimes et des «dégâts significatifs», a annoncé l'institut de géophysique américain USGS. Le séisme a frappé à une faible profondeur de 10 km à une distance d'environ 2 km de la ville de Progreso au Panama, a précisé l'USGS.

Alerte tsunami levée

De son côté, le réseau sismologique national (RSN) de l'université du Costa Rica a annoncé un séisme de 6,7 mardi soir sur le territoire national, sans faire état de victimes ou de dégâts matériels, ont annoncé les autorités. Selon le RSN, l'épicentre du séisme s'est situé à 11 km à l'est de Puerto Armuelles, localité panaméenne à la frontière avec le Costa Rica, à une profondeur de 31 km mardi à 23h23 locales (05h23 GMT mercredi).

A San José, la capitale, le séisme a été fortement ressenti et a provoqué des chutes d'objets dans les appartements et les commerces. Selon le RSN, plusieurs répliques ont eu lieu, dont certaines d'une magnitude de 4,2 et 4,3.

Le système d'alerte aux tsunamis du Costa Rica a écarté dans l'immédiat tout risque de phénomène de ce type.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.3 in Panama-Costa Rica Border Region 42 min ago pic.twitter.com/Lt6G5Y5wwI — EMSC (@LastQuake) June 26, 2019

(ats/nxp)