Au moins une personne a été tuée et des centaines de maisons ont été détruites après un violent séisme de magnitude 7,3 qui a frappé l'est de l'Indonésie, selon un premier bilan officiel lundi.

Le tremblement de terre s'est produit peu après 18H00 locales (09H00 GMT) dimanche dans le nord de l'archipel des Moluques, à une profondeur de 10 km, déclenchant la panique chez des habitants qui sont partis se réfugier en hauteur. L'épicentre a été détecté à quelque 165 kilomètres au sud de Ternate, la ville principale de la province du nord des Moluques.

«La victime a été atteinte par des débris quand sa maison s'est écroulée», a indiqué lundi à l'AFP Ihksan Subur, un responsable local de l'agence de gestion des catastrophes. Aucune autre victime n'a été signalée malgré la magnitude élevée de ce séisme. Plusieurs centaines de personnes ont dû se réfugier dans des écoles et des bâtiments publics. «Les répliques sont encore fréquentes ce qui a traumatisé les gens qui n'osent pas encore rentrer chez eux», a indiqué le porte-parole.

Selon l'institut indonésien de géophysique, au moins 52 répliques avaient été enregistrées lundi matin depuis la principale secousse de la veille. La région des Moluques a été secouée par plusieurs violents séismes ces dernières semaines, dont l'un de magnitude 6,9 la semaine dernière et un autre de 7,3 fin juin, mais sans dégâts importants.

L'Indonésie, archipel de 17'000 îles et îlots qui s'est formé par la convergence de trois grandes plaques tectoniques (indo-pacifique, australienne, eurasienne), se trouve sur la ceinture de feu du Pacifique, zone de forte activité sismique.

L'an dernier, un séisme de 7,5 suivi d'un tsunami à Palu sur l'île des Célèbes a fait plus de 2200 morts et des milliers de disparus. Le 26 décembre 2004, un très violent séisme de magnitude 9,1 a secoué la province d'Aceh, à l'extrême ouest de l'archipel indonésien, et a provoqué un vaste tsunami dans tout le Pacifique, faisant quelque 170'000 morts. (afp/nxp)