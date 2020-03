C'est vrai, cela pouvait sembler logique de partir prendre l'air en montagne. Se retrouver isolé, sans grand risque de propager ou d'attraper le coronavirus, avec en prime une météo superbe: quoi de mieux? Sauf qu'il faut penser à tout et les gendarmes de haute-montagne de Luchon (F), eux, ont réfléchi à la question, comme l'a noté 20minutes.fr.

Un secours de trop

«À partir de demain mardi, le ciel va redevenir bleu, la neige sera là et les montagnes seront belles. Grande est la tentation de faire un tour», écrit le peloton sur sa page Facebook. Seulement voilà, en cas d'accident, «chaque minute qui sera consacrée par les équipes médicales à un secours en montagne pourrait être retranchée à la prise en charge de l'épidémie de coronavirus en cours, et donc, in fine, très probablement au détriment d'un autre patient. En d'autres termes, à partir de maintenant, chaque secours est potentiellement un secours de trop pour les services hospitaliers.»

Les gendarmes disent relayer l'appel lancé par leurs collègues médecins urgentistes du secours en montagne «qui sollicitent expressément la responsabilité de chacun». Il n'y a aucune directive officielle, mais c'est selon eux un appel au bon sens.

Pas de missions en plus pour la Rega

En Suisse, aucune recommandation en ce sens ne semble avoir été émise, à notre connaissance. Il faut savoir que la Rega, notamment, n'a pour l'instant pas dû effectuer de missions supplémentaires en lien avec le coronavirus. Reste que tout geste de prudence qui peut éviter de surcharger les urgences semble raisonnable.

Michel Pralong