Elle a choisi d'y aller à fond, Sophie Stenström. Membre d'aucun parti mais appartenant au groupe de droite du conseil municipal de Bezons, ville traditionnellement communiste depuis près d'un siècle, elle a été choisie pour être la tête de liste de cinq des sept élus d'opposition pour les élections de mars 2020.

Sur sa page de campagne Facebook, elle annonce clairement son programme: «Aimer Bezons de toutes ses forces, c’est d’abord écouter les habitants, prendre ses responsabilités, s’entourer de toutes les bonnes volontés et s’engager pour permettre à tous de se sentir bien dans leur ville!» Et donc, pour imager ses propos, elle a choisi comme slogan: «Bezons de toutes nos forces!», avec le hashtag du même nom pour le retrouver facilement sur les réseaux.

Elle fait rire Twitter

La candidate a-t-elle sciemment utilisé le nom de sa petite commune située au nord-ouest de Paris comme incitation a une vigoureuse partie de jambes en l'air ou n'a-t-elle pas prêté garde au double sens de son propos? Son cri de ralliement (et d'encouragement) a évidemment été repéré sur Twitter, qui s'en amuse. L'un des commentateurs pousse la plaisanterie un peu plus loin (et plus au sud), demandant si le prochain slogan de Robert Ménard sera: «Envie de Béziers». Quand on aime, on ne s'arrête plus.

Je pensais que c’était un fake, mais non... la candidate LREM à Bezons a bien choisi pour slogan « Bezons de toutes nos forces » ???????????? pic.twitter.com/6GYBjPCLhV — Bruno Ranulf (@brunoranulf) December 23, 2019

Michel Pralong