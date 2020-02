L'image restera probablement dans les annales de la politique américaine: à la fin du discours de Donald Trump prononcé devant le Congrès, Nancy Pelosi a déchiré sa copie du laïus du président étasunien.

La cheffe démocrate de la Chambre des représentants a ainsi marqué sa désapprobation, de façon spectaculaire.

Pressée par les journalistes d'expliquer son geste, Nancy Pelosi a simplement lâché que «c'était la chose la plus courtoise à faire, par rapport aux alternatives». La Maison Blanche a fait savoir qu'elle déplorait ce geste.

Democrats will never stop extending the hand of friendship to get the job done #ForThePeople. We will work to find common ground where we can, but will stand our ground where we cannot. #SOTU pic.twitter.com/ELJqR9q4xD