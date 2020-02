Un soldat thaïlandais a tué samedi au moins 10 personnes à Korat, une ville du nord-est de la Thaïlande, a annoncé la police. Il y a «plus de 10 morts» et de nombreux blessés, a déclaré un porte-parole de la police, Krissana Pattanacharoen. Les autorités, à la poursuite du tueur, ont bouclé un centre commercial de la ville.

«Le tireur a utilisé une mitraillette pour tirer sur d'innocentes victimes dont beaucoup ont été blessées ou tuées», avait auparavant indiqué la police. Les medias locaux ont évoqué au moins 12 morts.

Le tireur, identifié par la police comme l'adjudant-chef Jakapanth Thomma, a volé un véhicule militaire et a posté des photos et vidéos de lui sur les réseaux sociaux, en tenue de combat, alors même qu'il était en train de tirer à travers la ville de Korat. Des photos et vidéos sur les réseaux sociaux montraient des scènes de panique, des personnes en train de fuir et ce qui ressemble à des rafales d'arme automatique.

La police a indiqué avoir bouclé le centre commercial Terminal 21, mais le militaire reste en fuite pour le moment. La Thaïlande est l'un des pays les plus armés au monde, mais les tueries de masse perpétrées par des militaires contre des civils sont rares. (afp/nxp)