Echanges de bons procédés, tentatives de collusion avec la presse, dons présumés de cigares et de champagne, etc. Le procureur général d'Israël vient de mettre en examen le Premier ministre Benjamin Netanyahu pour corruption, fraude et abus de confiance dans différentes affaires qui portent toutes des noms de code à quatre chiffres.

C'est la première fois qu'un Premier ministre en exercice est mis en examen dans le pays, et cette décision pourrait mettre un terme à la carrière de Benjamin Netanyahu, le plus pérenne des chefs de gouvernement israéliens.

L'affaire Bezeq

Dans le «dossier 4000», le Premier ministre est mis en examen sous trois chefs d'accusation: corruption, fraude et abus de confiance. Il est accusé d'avoir tenté de s'assurer une couverture favorable sur le site d'informations Walla. En contrepartie, il aurait octroyé des faveurs gouvernementales qui pourraient avoir rapporté des millions de dollars à Shaul Elovitch, alors patron du principal groupe de télécommunications israélien Bezeq et du site Walla.

Au coeur de l'enquête: la fusion en 2015 de Bezeq avec le fournisseur de télévision par satellite Yes. Une telle décision nécessitait l'aval des autorités de contrôle. Or, à l'époque, Benjamin Netanyahu détenait aussi le portefeuille des Communications. Selon Benjamin Netanyahu, la fusion Bezeq-Yes a été validée par les services du ministère et les autorités de contrôle comme étant pertinente. Il conteste une couverture privilégiée de la part de Walla.

Le 2 décembre 2018, la police avait déjà recommandé la mise en examen de Benjamin Netanyahu dans cette affaire pour corruption, fraude et abus de confiance. L'enquête vise également Shaul Elovitch, toujours le principal actionnaire de Bezeq et sa femme, ainsi que Stella Handler, PDG à l'époque de ce groupe de télécommunications. Le procureur général a mis hors de cause Sara et Yaïr Netanyahu, l'épouse et le fils du premier ministre.

Champagnes et cigares

Au coeur du «dossier 1000», des cigares de luxe, bouteilles de champagne et bijoux. Les enquêteurs cherchent à savoir si le premier ministre et des membres de sa famille ont reçu pour plus de 700'000 shekels (environ 185'000 euros) de cadeaux de la part de richissimes personnalités, notamment du producteur Arnon Milchan et du milliardaire australien James Packer, en échange de faveurs financières ou personnelles.

Dans ce dossier, Benjamin Netanyahu est accusé de fraude et d'abus de confiance. Il affirme n'avoir fait qu'accepter des présents de la part d'amis, sans les avoir sollicités.

Mediagate

Dans le «dossier 2000», le premier ministre aurait, selon les enquêteurs, tenté de s'assurer une couverture favorable dans le plus grand quotidien payant d'Israël, le Yediot Aharonot. Il aurait essayé de mettre en place un accord avec le patron du journal, Arnon Moses. En retour, Benjamin Netanyahu aurait évoqué la possibilité de faire voter une loi qui aurait limité la diffusion d'Israel Hayom, quotidien gratuit et principal concurrent du Yediot.

L'accord n'a finalement jamais été conclu, mais Benjamin Netanyahu est mis en examen pour fraude et abus de confiance. Ari Harow, un ancien chef de cabinet de Benjamin Netanyahu, a accepté de témoigner pour bénéficier d'un régime de clémence. Benjamin Netanyahu assure qu'il était le principal adversaire de la loi en question et dit avoir même provoqué les élections anticipées de 2015 pour la bloquer.

Et maintenant?

Le premier ministre a indiqué qu'il ne démissionnerait pas s'il était mis en examen. Il n'est d'ailleurs pas tenu de le faire selon la loi. A l'issue de deux élections législatives, l'une en avril, l'autre en septembre, le pays n'a pas réussi à former un nouveau gouvernement. Benjamin Netanyahu est donc toujours premier ministre.

Il sera contraint de démissionner s'il est finalement condamné et que toutes les voies de recours ont été épuisées, ce qui pourrait prendre des années. Mais la décision de la Justice pourrait compliquer sa tentative de rester au pouvoir. (ats/nxp)