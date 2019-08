Un leader de l'opposition indienne, l'ancien ministre des finances Palaniappan Chidambaram, a été arrêté mercredi à New Delhi pour corruption. Lors d'une spectaculaire opération, les agents fédéraux sont allés jusqu'à escalader les murs de sa propriété, a rapporté l'agence PTI.

Is BJP selectively targetting the Opposition leaders? @Tehseenp questions the arrest of #PChidambaram.#INXMediaCase #NewsToday LIVE: https://t.co/4fqxBVUizL pic.twitter.com/yh1eOAJms1